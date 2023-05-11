Tel Aviv füze manyağı oldu: 469 roket fırlatıldı
Gazze'den işgalci israil'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte siren sesleri yükseldi. Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nden işgalci israil'e yüzlerce füzeyle intikam saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
İslami Cihad Hareketi'nde görevli üst düzey 3 komutanın İşgalci İsrail güçleri tarafından şehid edilmesinin ardından Gazze'de tansiyon düşmüyor. İşgalci İsrail'in Savunma Kuvvetleri (IDF), 40 noktada bulunan İslami Cihad Hareketi mevzilerine füze ve havan fırlattığını bildirdi. Gazze'ye yönelik saldırıların ardından İşgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte sirenler çaldı.
İşgalci İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde bulunan Barzilai Hastanesi yetkilileri, saldırılarda yaralanan 2 kişinin ve şok geçiren 3 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.
FİLİSTİNLİ DİRENİŞ GRUPLARINDAN AÇIKLAMA
Gazze'deki direniş gruplarının askeri kanatlarını barındıran Filistin Direniş Grupları Ortak Odası, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Filistin Direniş Grupları Ortak Odası, düşman mevkilerine ve hedeflerine yüzlerce füze atılarak 'Özgürlerin İntikamı' isimli büyük bir füze saldırısı düzenlediğini bildirir." ifadesini kullandı.
Saldırıların Tel Aviv'e kadar uzandığı bildirilen açıklamada, İslami Cihat Hareketi liderlerinin şehid edilmesine misilleme saldırısı olduğu ifade edildi.
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Filistin direniş gruplarının mücadeleye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Evleri hedef almak, halkımızın çocuklarını öldürmek, kahramanlarımıza suikast düzenlemek tüm gücümüzle karşı koyacağımız kırmızı çizgimizdir ve düşman bunun bedelini ağır ödeyecektir. Direniş tüm seçeneklere hazır ve eğer işgalciler kibrini ve düşmanlığını sürdürürse, onları karanlık günler bekliyor."