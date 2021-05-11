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Dünya Tel Aviv cehennem yerine döndü! İsrail televizyonları vurulduklarını yazdı
Dünya

Tel Aviv cehennem yerine döndü! İsrail televizyonları vurulduklarını yazdı

Hamas'ın İsrail'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından Tel Aviv'e yönelik hava saldırıları başladı. İsrail televizyonları Tel Aviv'in vurulduğunu ve bölgenin cehennem yerine döndüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 23:31:00 - 2021-05-11 23:53:01

Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri hava harekatıyla sivilleri hedef alan İsrail'in televizyonları, Tel Aviv'in Hamas tarafından vurulduğunu duyurdu.

Hamas süre vermişti

Hamas, Mecid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıların şiddetini artıran İsrail'e, süre tanımış çekilmedikleri takdirde vuracaklarını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde art arda yaptığı hava saldırılarının ardından Hamas, İsrail'e yönelik hava saldırılarını başlattı.

İsrail televizyonları Tel Aviv'in vurulduğunu açıkladı

İsrail televizyonları, Tel Aviv'in vurulduğunu ve başkentin cehennem yerine döndüğünü itiraf etti.

130 roket fırlatıldı

Öte yandan Hamas tarafından Tel Aviv'e yapılan hava saldırılarında 130 roket fırlatıldı.

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Yorumlar

ahmed

israil zalim devleti, turkiye pakistan ve hamasın gücünü görecek ve rusvay olacak inşaallah
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Burhan

Elinize silahı alıp göğüs göğüse savaşmazsanız olmaz öyle uzaktan çatpat atmayla.
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