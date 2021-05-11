Tel Aviv cehennem yerine döndü! İsrail televizyonları vurulduklarını yazdı
Hamas'ın İsrail'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından Tel Aviv'e yönelik hava saldırıları başladı. İsrail televizyonları Tel Aviv'in vurulduğunu ve bölgenin cehennem yerine döndüğünü duyurdu.
Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri hava harekatıyla sivilleri hedef alan İsrail'in televizyonları, Tel Aviv'in Hamas tarafından vurulduğunu duyurdu.
Hamas süre vermişti
Hamas, Mecid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıların şiddetini artıran İsrail'e, süre tanımış çekilmedikleri takdirde vuracaklarını duyurmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde art arda yaptığı hava saldırılarının ardından Hamas, İsrail'e yönelik hava saldırılarını başlattı.
İsrail televizyonları Tel Aviv'in vurulduğunu açıkladı
İsrail televizyonları, Tel Aviv'in vurulduğunu ve başkentin cehennem yerine döndüğünü itiraf etti.
130 roket fırlatıldı
Öte yandan Hamas tarafından Tel Aviv'e yapılan hava saldırılarında 130 roket fırlatıldı.