Tekstil fabrikasında yangın
Denizli'de faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Hacıeyüplu Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor.