Teknoloji tutkunları merakla bekliyordu! Huawei Mate tasarımı ve fiyatı belli oldu!

Bildiğiniz gibi Huawei, Mate 60 serisiyle birlikte Çin’de devasa bir büyüme yaşamış ve uzun bir aranın ardından ilk defa ülkenin en çok satan ilk 5 firması arasına girmişti. Günümüzde ise firmanın yeni nesil Mate 70 serisi üzerinde de çalıştığı biliniyor. Şimdi ise bu serinin muhtemel fiyatı ve görüntüleri ortaya çıktı.

Huawei Mate 70 serisi tasarımı ve fiyatı paylaşıldı

Geçtiğimiz yılki gibi Huawei'nin Mate 70 serisinde dört cihaz sunması bekleniyor. Bunlar Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS Ultimate olacak. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda ise, Mate 70 serisinin büyük dairesel kamera adasını koruyacağını ancak sensör yerleşiminin yeniden yapılandırılacağını görüyoruz. Diğer tarafta Mate 70 Ultimate, sekizgen bir kamera adasına ve serinin geri kalanına kıyasla daha köşeli bir tasarıma sahip.

Fiyatlara gelirsek, Ultimate modelinin 16/512 GB versiyonu için 1540 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bu da Mate 60 Ultimate modelinden daha ucuz. Mate 70'in 12/256 GB sürümü ise, geçen yılki Mate 60 ile aynı 840 dolar seviyesinde olacak. Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+'ın başlangıç fiyatı ise sırasıyla 980 ve 1.260 dolar olacağı belirtiliyor.

Huawei Mate 70 beklenen özellikler

Asya pazarından gelen raporlara göre Huawei Mate 70 serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük sunan özelleştirilmiş OLED paneller kullanacak. Bunun yanında panellerin dört taraftan kavisli veya düz yapıda olacağı belirtiliyor. Bu modelden modele göre değişecek. Mate 70 serisindeki bir diğer gelişme ise ultrasonik bir parmak izi tarayıcı.

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Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürecek. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor. Kısaca Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Keza firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek.

Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in ise %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Huawei Mate 70 çıkış tarihi

Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in henüz hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.