İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri!

DİĞER KAMERA ÖZELLİKLERİ AYNI KALACAK Belgeler, ana kamera dışındaki diğer tüm donanımların bir önceki nesil olan iPhone 17 Pro Max modelinden aynen aktarılacağını gösteriyor. Telefonda Sony IMX973 telefoto, Sony IMX972 ultra geniş açı, Sony IMX591 LiDAR alıcısı ve Sony IMX914 ön kamera yer alacak. Telefoto sensörü 3 eksenli küresel aktüatör ile gimbal tarzı OIS sabitleme desteği sunarken, piksel birleştirme yeteneğini de koruyor. Böylece şirket ana kamera odağında büyük bir yenilik yaparken yardımcı sensörlerde mevcut yapıyı sürdürüyor.