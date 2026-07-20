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İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri!

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İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri!

Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max’in kamera detayları, sızdırılan dahili üretici belgeleriyle resmi duyurudan önce kesinleşti.

#1
Foto - İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri!

Akıllı telefon dünyasında sızıntıların ardı arkası kesilmezken, bu kez teknoloji devi Apple'ın gelecek nesil premium akıllı telefonu hedef tahtasına oturdu. World Leaks fidye yazılımı grubu tarafından internete sızdırılan üretici firmaya ait dahili dosyalar, cihazın görüntü işlemcisine ait tanı kayıtlarını gün yüzüne çıkardı.

#2
Foto - İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri!

DEĞİŞKEN DİYAFRAM TEKNOLOJİSİ GELİYOR Sızdırılan kayıtlara göre yeni modelde, bir önceki nesilde yer alan bileşenin yerini alacak olan Sony IMX905 ana kamera sensörü kullanılacak. Telefonun piksel boyutu değişmezken, donanımsal değişken diyafram açıklığı sunulacağı kesinlik kazandı.

#3
Foto - İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri!

Bu gelişmiş mekanizma rakip amiral gemilerinde bulunsa da iPhone modelleri için bir ilki temsil edecek. Apple, değişken diyafram özelliğini kalıcı bellek üzerinden aktüatör verilerini okuyan özel bir kalibrasyon bloğu ile doğruluyor.

#4
Foto - İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri!

DİĞER KAMERA ÖZELLİKLERİ AYNI KALACAK Belgeler, ana kamera dışındaki diğer tüm donanımların bir önceki nesil olan iPhone 17 Pro Max modelinden aynen aktarılacağını gösteriyor. Telefonda Sony IMX973 telefoto, Sony IMX972 ultra geniş açı, Sony IMX591 LiDAR alıcısı ve Sony IMX914 ön kamera yer alacak. Telefoto sensörü 3 eksenli küresel aktüatör ile gimbal tarzı OIS sabitleme desteği sunarken, piksel birleştirme yeteneğini de koruyor. Böylece şirket ana kamera odağında büyük bir yenilik yaparken yardımcı sensörlerde mevcut yapıyı sürdürüyor.

#5
Foto - İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri!

FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ VAR Sızıntılar karşısında sessizliğini koruyan Apple'ın, yeni akıllı telefon serisini Eylül 2026 tarihinde resmi olarak tanıtması bekleniyor. Ancak yeni modeli satın almak isteyen kullanıcıların, biraz daha fazla ödemesi gerekebilir. Artan kamera bileşenleri ve bellek üretim maliyetleri sebebiyle Pro Max modelinin etiket fiyatının, ortalama 200 dolar civarında artabileceği öngörülüyor.

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