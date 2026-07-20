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Gündem Kocabıyık’tan tuhaf Yazıcıoğlu açıklaması! ‘Bu kazanın suikast olmadığına inanıyorum’
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Kocabıyık’tan tuhaf Yazıcıoğlu açıklaması! ‘Bu kazanın suikast olmadığına inanıyorum’

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Kocabıyık’tan tuhaf Yazıcıoğlu açıklaması! ‘Bu kazanın suikast olmadığına inanıyorum’

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyanın yeniden açılması, AK Parti'den kovulan ve adı FETÖ ile anılan Hüseyin Kocabıyık’ı adeta panikletti. Dosyadaki somut kanıtları ve şahit ifadelerini pişkince yok sayan Kocabıyık, "Bu kaza suikast değil" diyerek olayı örtbas etmeye kalkıştı ve okları dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a doğrultarak akıllara ziyan bir hedef saptırma operasyonuna soyundu.

Geçmişte yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve adı sıkça FETÖ ile anılan, AK parti'nin ihraç ettiği artıklardan Hüseyin Kocabıyık, Muhsin Başkan ile ilgili soruşturmanın yeniden açılmasından rahatsız oldu. Elde edilen onca bilgi, belge ve şahit ifadelerini yok sayan Kocabıyık, olayla ilgili olarak dönemin ulaştırma bakanlığını suçladı.

Eski AK Parti İzmir Milletvekili ve Yazar Hüseyin Kocabıyık’tan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının yeniden açılmasına karşı tuhaf bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından, “Merhum Muhsin Başkanımızın aziz ruhunu incitmeyin” başlıklı bir paylaşım yapan Kocabıyık, “Milliyetçilerin desteğini almak için Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını yeniden gündeme getirenler Muhsin Başkanın aziz hatırasına saygısızlık ediyorlar. Başkanı köhne bir helikoptere bindirip yoğun tipi şartlarında yolculuk yaptıranlara hiç kusur bulmadan suikast senaryoları uyduranlar, biliniz ki Muhsin Başkanı siyasi amaçları için istismar ediyor. Ben bu kazanın suikast olmadığına inananlardanım ve bu dosyanın neden şimdi yeniden gündeme getirildiğini gayet iyi biliyorum. Muhsin Başkanın hatırasına hürmetkar biri olarak da bu duruma üzülüyorum. Son sözüm şu: Muhsin Başkanın vefatının sebebini öğrenmek isteyen öncelikle o dönemin Ulaştırma Bakanı ve Başbakanı Binali Yıldırım’a sorsunlar. Bu konuyu en iyi o biliyor”

YOLSUZ İMAMOĞLU’NA ARKA ÇIKMIŞTI!

Mart 2025'te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştiren, hükümete yönelik sert paylaşımları nedeniyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Kocabıyık, 2025 Ekim ayında sosyal medya paylaşımları ve basına verdiği röportajlardaki ifadeleri sebebiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davadan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağı almıştı. Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde de danışmanlığını yapan Kocadağ’ın adı sıkça FETÖ ile anılıyordu.

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