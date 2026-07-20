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Seyahat Akçay-Midilli deniz otobüsü seferleri başladı
Seyahat

Akçay-Midilli deniz otobüsü seferleri başladı

Yeniakit Publisher
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Akçay-Midilli deniz otobüsü seferleri başladı

Akçayport'un uluslararası deniz ulaşımına açılmasıyla birlikte Akçay, 27 yıl sonra yeniden gümrük alanı olarak hizmet vermeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen BADO Edremit Akçay-Midilli seferleri resmen başladı. Akçayport'un uluslararası deniz ulaşımına açılmasıyla birlikte Akçay, 27 yıl sonra yeniden gümrük alanı olarak hizmet vermeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) tarafından gerçekleştirilen Akçay-Midilli seferlerinin başladığını duyurdu.

Başkan Ahmet Akın, Akçay-Midilli hattının hizmete açılmasıyla birlikte verdikleri sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni seferlerle Akçayport'un uluslararası deniz ulaşımına kazandırıldığını ifade eden Akın, Akçay'ın da 27 yıl sonra yeniden gümrük alanı olarak hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Bölgenin ulaşım ve turizm altyapısına önemli katkı sağlayacak projenin, Balıkesir’in turizm potansiyelinin gelişmesine ve bölge ekonomisinin güçlenmesine destek olması hedefleniyor.

BADO'nun Akçay-Midilli seferleri 17 Temmuz'da başlıyor
BADO'nun Akçay-Midilli seferleri 17 Temmuz'da başlıyor

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BADO'nun Akçay-Midilli seferleri 17 Temmuz'da başlıyor

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