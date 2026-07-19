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Güvenlik görevlileri hemen polisi aradı! X-Ray cihazında şok eden görüntü

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İstanbul’un en hareketli ilçelerinden olan Şişli’de bir alışveriş merkezine çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi kadın, x-ray kontrolü sırasında belirlenmesinin ardından oradan uzaklaştı. Genç kadın Etiler’de bir mekânda eğlenirken yakalanırken, mermi ve şarjörü vermeye çalıştığı sevgilisi de gözaltına alındı. 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şişli'de bir alışveriş merkezine çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversitede öğrenci B.A. (24), x-ray kontrolü sırasında fark edildi. Güvenlik görevlileri çantadan çıkanlar için ruhsat sorması üzerine B.A. oradan uzaklaştı.

TEMİZLİK YAPTIĞI SIRADA BULDUĞUNU İDDİA ETTİ

İhbar üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvelik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. B.A., Beşiktaş'taki bir mekanda eğlendiği sırada yakalandı. Yapılan aramada yapılan aramada çantadan şarjörle 25 mermi çıktı. Emniyete götürülen B.A., ifadesinde sevgilisi E.G.’nin (47) kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu iddia etti. B.A.'nın, sevgilisinin istediği üzerine malzemeleri AVM’de bulunan E.G.’ye götürmeye çalıştığını, girişte fark edilince uzaklaştığını söylediği öğrenildi. Ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri E.G.’yi de gözaltına aldı.

606 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ardından polis ekipleri, 7 adreste arama yaptı. Aramalarda Sarıyer’deki iş yerinde 564 fişek, E.G.’nin babasına ait evde ise 17 fişek bulundu. Toplamda 606 fişeğe el konulurken, adliyeye sevk edilen B.A. ile E.G., 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan B.A'nın AVM'ye girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının çantasını cihaza bıraktığı, güvenlikle konuştuktan sonra ordana AVM’den ayrıldığı görülüyor.

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