Emlakçı Mansur’dan satışa devam!

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Göreve geldiği yedinci yılında somut hiçbir projesi olmayan ve 2023’te tamamlamayı vaat ettiği iki beton kazığı bile bitiremeyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir mirasyedi edasıyla başkentin kaynaklarını sıfırlamaya devam ediyor. Heykellerle, konserlerle, yandaşlara pasladığı adrese teslim ihalelerle ABB’nin kaynaklarını tüketen ve her ay mütemadiyen taşınmaz satışı gerçekleştiren CHP’li Yavaş, Temmuz ayını da boş geçmedi. İşe aldığı 25 bin yandaş yüzünden belediyeyi maaş ödeyemez hale getiren ve para bulmak için geçmiş yönetimlerden kalan taşınmazları haraç mezat elden çıkaran Yavaş’ın, şimdi de Çankaya, Altındağ, Mamak, Eryaman, Etimesgut gibi Ankara’nın güzide ilçelerinde bulunan ve mülkiyeti ABB’ye ait olan 11 taşınmazı satışa sunduğu ortaya çıktı. Rayiç bedeli toplamda 1 milyar 288 milyon 990 bin TL’yi bulan ve ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünce duyurusu yapılan ‘Taşınmaz Mal Satışı’ ihalesinin 23 Temmuz’da Hipodrom Caddesi No: 5’te bulunan Belediye Hizmet Binasının Encümen salonunda gerçekleşeceği öğrenildi.

MANSUR MİRASYEDİ GİBİ DAVRANIYOR

Belediye başkanı gibi değil de adeta bir emlakçı gibi hareket eden ve göreve geldiği günden beri yaklaşık 30 milyarlık taşınmaz satışı gerçekleştiren CHP’li Mansur Yavaş’ın, Temmuz ayına özel satışa çıkardığı belediyeye ait taşınmazlar şöyle:

• Etimesgut, Yukarıyurtçu Mahallesinde 62893 ada 3 parselde bulunan 14.930 metrekarelik “Ticaret Alanı” tam 306 milyon lira bedelle satışa sunuldu.

• Etimesgut, Eryaman Mahallesi 130297 ada 2 parseldeki 9.289 m²’lik “Ticaret Alanı” için 278 milyon 700 TL satış fiyatı belirlendi.

• Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi 130297 ada 4 parseldeki 5.260 m²’lik “Ticaret Alanı”, 210 milyon 400 bin TL’lik muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

• Yine Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi 63333 ada 1parseldeki 5.473 m²’lik “Ticaret Alanı” vasfındaki arsa için tam 120 milyon lira bedel biçildi.

• Etimesgut, Şeker Mahallesi 48581 ada 4 parseldeki 4.906 metrekarelik “Ticaret Alanı”, 245 milyon lira bedelle satışa sunuldu.

• Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu Mahallesi 49558 ada 2 parseldeki 4.259 metrekarelik “Konut Alanı” vasfındaki arsa için 68 milyon 150 bin TL’lik satış bedeli talep edildi.

• Ankara Altındağ İlçesi Feridunçelik Mahallesi 19283 ada, 1 parseldeki 1.484 m²’lik ‘Konut Alanı’ için 10 milyon 500 bin lira talep edildi.

• Yine Ankara Altındağ İlçesi Feridunçelik Mahallesi 19331 ada, 1 parseldeki 1.563 m²’lik ‘Konut Alanı’ için 11 milyon TL fiyat biçildi.

• Çankaya, Keklikpınarı Mahallesi 27726 ada, 1 parseldeki 620 m²’lik “Konut Alanı” için 16 milyon 740 bin TL muhammen bedel belirlendi.

• Mamak, Derbent-İmar Majhallesi 52681 ada 1 parseldeki “Dükkan”, 18 milyon liraya satışa çıkarıldı.

•Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi 1069 ada 7 parseldeki “Mesken” de 4.500.000 TL bedelle satış için ihale edildi.