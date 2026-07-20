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Gündem İran'dan dikkat çeken mesaj: "Hem savaşı hem diplomasiyi sürdüreceğiz"
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İran'dan dikkat çeken mesaj: "Hem savaşı hem diplomasiyi sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İran'dan dikkat çeken mesaj: "Hem savaşı hem diplomasiyi sürdüreceğiz"

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları sürerken Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington ile arabulucular üzerinden diplomatik temasların devam ettiğini belirterek, "İran ulusal çıkarları doğrultusunda hem savaşı hem de diplomasiyi birlikte sürdürecek" dedi. Bekayi, son günlerde çeşitli kanallardan yeni öneriler aldıklarını da açıkladı.

ABD ile İran arasında askeri gerilim devam ederken, Tahran yönetimi diplomasi kanallarının tamamen kapanmadığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile doğrudan olmasa da arabulucular üzerinden temasların sürdüğünü belirtti.

"Diplomasi de savaş kadar önemli bir araç"

ABD ile diyalog sürecinin sona erip ermediğine ilişkin soruya cevap veren Bekayi, diplomasi ile savaşın birbirine alternatif değil, ulusal çıkarların korunmasında birlikte kullanılan araçlar olduğunu söyledi.

Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş ya da diplomasi şeklindeki ikili yaklaşımı reddediyorum. Diplomasi de savaş gibi ulusal çıkarlarımızı gerçekleştirmek için kullandığımız bir araçtır."

"Arabulucular üzerinden mesajlar geliyor"

Son günlerde diplomatik temasların yoğunlaştığını ifade eden Bekayi, çeşitli arabulucular vasıtasıyla karşılıklı mesaj alışverişinin sürdüğünü belirtti.

Bekayi, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Arabulucular aracılığıyla bize mesajlar iletildi. Son günlerde çeşitli kanallardan bazı öneriler aldık. Ayrıntılara girmeyeceğim ancak diplomasi mekanizması son günlerde aktif şekilde çalıştı."

Bu açıklama, çatışmaların sürdüğü bir dönemde diplomatik kanalların tamamen kapanmadığına işaret eden önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

ABD vatandaşıyla ilgili açıklama

Bekayi, İran hapishanesinden serbest bırakılan İran asıllı ABD vatandaşıyla ilgili de açıklamada bulundu. Söz konusu kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklanmadığını belirten Bekayi, tahliye sürecine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Gerilim sürerken diplomasi de devam ediyor

Son açıklamalar, ABD ile İran arasında askeri gerilimin devam etmesine rağmen tarafların dolaylı diplomatik temasları tamamen sonlandırmadığını ortaya koydu. Arabulucu ülkeler üzerinden sürdürülen mesaj trafiğinin önümüzdeki süreçte yeni diplomatik girişimlere zemin hazırlayıp hazırlamayacağı ise yakından takip ediliyor.

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