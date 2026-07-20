AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...
İstanbul'daki bunaltıcı sıcakların ardından Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı geldi. Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemle megakentte 4 gün sürecek gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bugünlerde 33 dereceyi bulan sıcaklıklar, perşembe günü yağışın kuvvetlenmesiyle 26 dereceye kadar gerileyecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirten yetkililer, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.