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AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...

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AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...

İstanbul'daki bunaltıcı sıcakların ardından Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı geldi. Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemle megakentte 4 gün sürecek gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bugünlerde 33 dereceyi bulan sıcaklıklar, perşembe günü yağışın kuvvetlenmesiyle 26 dereceye kadar gerileyecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirten yetkililer, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

#1
Foto - AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...

İstanbul son günlerin en bunaltıcı günlerini yaşarken, Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbulluları rahatlatacak ancak tedbirli olmayı gerektirecek kritik bir hava uyarısı geldi. Bugün 33 dereceyi bulan ve poyrazın zayıflamasıyla nefes aldırmayan sıcak hava, yerini Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Çarşamba günü başlayacak gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerinin altına inecek.

#2
Foto - AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...

SALI SON BUNALTICI GÜN, ÇARŞAMBA DÖNÜM NOKTASIİstanbul bugün parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün etkisi altındayken, termometreler 33 dereceyi gösteriyor. Rüzgarın hızını kesmesiyle özellikle öğle saatlerinde nemle birleşen hava oldukça bunaltıcı hissediliyor. Meteorolojik tahminlere göre salı günü de bu sıcak dalga etkisini sürdürmeye devam edecek. Ancak İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, çarşamba gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde hava rengi tamamen değişiyor. Balkanlar üzerinden giriş yapacak serin hava dalgası, megakenti serinletirken beraberinde kuvvetli yağışları da getirecek.

#3
Foto - AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKATÇarşamba günü 32 derece civarında seyreden ve yağmurla başlayacak olan hava sıcaklığı, perşembe günü yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte adeta çakılacak. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak 7-8 derece birden azalarak perşembe günü 26 dereceye, cumartesi günü ise 25 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Uzmanlar, bu sert düşüşle birlikte İstanbul'da sıcaklıkların kısa süreliğine de olsa mevsim normallerinin altına ineceğini belirtiyor.

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Foto - AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...

4 GÜNLÜK YAĞIŞ RAPORU VE YURT GENELİNDE SON DURUMİstanbul'da çarşamba günü başlayacak olan sağanak mesaisi, cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam edecek. Yağışlı sistem pazar gününden itibaren şehri terk edecek ve sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek.Balkanlar'dan gelen bu hareketlilik sadece İstanbul'la da sınırlı kalmayacak. İşte gün gün haritanın detayları: Çarşamba: Trakya ve Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar başlayacak. Perşembe: İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve tüm Karadeniz kıyı hattında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Cuma: Yağışlı hava etki alanını genişleterek iç kesimlere doğru ilerleyecek. Cumartesi: Doğu Anadolu ve Güney Ege hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamında sağanak yağışlar görülecek.

#5
Foto - AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...

YETKİLİLERDEN KUVVETLİ UYARIAKOM ve Meteoroloji yetkilileri; ani sağanak yağışlar, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşünün yaratabileceği su baskınları ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Anlık meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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