AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama...

4 GÜNLÜK YAĞIŞ RAPORU VE YURT GENELİNDE SON DURUMİstanbul'da çarşamba günü başlayacak olan sağanak mesaisi, cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam edecek. Yağışlı sistem pazar gününden itibaren şehri terk edecek ve sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek.Balkanlar'dan gelen bu hareketlilik sadece İstanbul'la da sınırlı kalmayacak. İşte gün gün haritanın detayları: Çarşamba: Trakya ve Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar başlayacak. Perşembe: İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve tüm Karadeniz kıyı hattında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Cuma: Yağışlı hava etki alanını genişleterek iç kesimlere doğru ilerleyecek. Cumartesi: Doğu Anadolu ve Güney Ege hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamında sağanak yağışlar görülecek.