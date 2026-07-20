Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: İki petrol tankeri patladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, boğazı kapatma kararının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını duyurdu. ABD'nin yönlendirmesiyle belirlenen alanın dışına çıkan gemilerin hedef olduğunu belirten Tahran yönetimi, İran'ın çizdiği rota dışındaki tüm güzergahların güvensiz ilan edildiğini yineledi.
ABD ile İran arasında tırmanan askeri çatışma, küresel enerji arzının ana damarı olan Hürmüz Boğazı'nı tam anlamıyla bir ateş çemberine dönüştürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin "patladığını" açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, iki petrol tankerinin ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı sırada patladığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu.
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