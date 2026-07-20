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Dünya İran, beşik gibi sallandı
Dünya

İran, beşik gibi sallandı

Yeniakit Publisher
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İran, beşik gibi sallandı

İran’ın Kirmanşah eyaletinde 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem oldu. İlk verilere göre 3 kişinin yaralandığı tespit edildi.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kuzaran bölgesinde 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi İran Sismoloji Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yerel saatle 07.13 sıralarında 5,2 büyüklüğündeki ilk deprem 8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Kuzaran'dan 17 km, Kirmanşah eyalet başkentinden ise 65 km uzaklıkta olduğu belirtildi.

 

İkinci deprem ise aynı bölgede yerel saatle 07:18'de meydana geldi.

İran basını, 5 dakika ile meydana gelen iki depremde 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

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