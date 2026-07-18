Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama
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İran dini lideri Mücteba Hamaney uzun süren sessizliği bozdu. Hamaney, tekrardan patlak veren gerilimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD'ye unutulmaz dersler vereceğiz" dedi.
İran dini lideri Mücteba Hamaney, uzun süre sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini ve ABD Başkanı Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu söyledi. Hamaney, İran'ın ABD'ye unutulmaz dersler verdiğini belirtti.