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Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale

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AA Giriş Tarihi:

Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Başkent Ankara'da meydana gelen yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

#1
Foto - Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#2
Foto - Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.

#4
Foto - Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

#5
Foto - Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Ayrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.

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