Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale
Başkent Ankara'da meydana gelen yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkent Ankara'da meydana gelen yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ayrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.
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