İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası CHP'den peş peşe açıklamalar! Suyu bulandırma çabası

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Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 31 kişi hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarla gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz aylarda Akit’in gündeme getirdiği “saksı skandalı” ile gündeme gelen Başkan Hürriyet’in, adrese teslim ihaleleri ve alım yaptığı şirketler yerine alakasız apartmanları adres olarak göstermesi dikkat çekmişti.

CHP’DEN SUYU BULANDIRMA ÇABASI

Bu ve benzer skandallar nedeniyle ayları soruşturma geçirmesi beklenen ve bu nedenle gözaltına alınması şaşırtmayan Hürriyet ile ekibi hakkında henüz iddianameler bile hazırlanmamışken, CHP’den suyu bulandırmaya çalışan açıklamalar peş peşe geldi. Hem Kılıçdaroğlu hem de ayrılıkçı Özgür Özel ekibinin benzer açıklamalarda bulunmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

İDDİALARI GÖRMEDİ, “ZULÜM” DEDİ

Kendisini profilinde “CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak tanıtan ve Özgür Özel ile “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle tanınan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, operasyona ilişkin, “İzmit Belediyemize, şafak vakti düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte 28 kişi gözaltına alındı. Seçilmiş belediye başkanlarına ve yerel yönetimlere yönelik bu zulüm, yalnızca kişileri değil; sandığı, millet iradesini ve demokrasiyi hedef almaktadır. Adaletin siyasi hesaplara değil vicdana ve hukuka göre işlediği bir Türkiye’yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP SÖZCÜSÜ: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Operasyona bir tepki de, aylardır, “Arınacağız” sloganları atan CHP Genel Merkezi’nden geldi.

Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Bu sabah İzmit Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin son örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur” dedi.

Sarı, “Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz” diye yazdı.