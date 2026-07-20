Başakşehir’in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Başakşehir, ikinci turu geçmesi durumunda Vaduz - Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Başakşehir, ikinci turda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz (Lihtenştayn) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle üçüncü turda karşılaşacak.
Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'a elenmesi durumunda Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Bohemian - Ballkani maçının galibiyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta rövanşları, 13 Ağustos'ta oynanacak.