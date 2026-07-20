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Ekonomi Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti
Ekonomi

Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti

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Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken, bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti.

Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımız ve kamu harcamalarındaki disiplin sayesinde 2025 yılında yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ediyoruz. Bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor.

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran bütçe disiplini programımızın temel amacı olan fiyat istikrarı açısından da kritik önem taşımaktadır. Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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