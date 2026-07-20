Tesettür etkileşim saldırısı altında

HABER MERKEZİ

Son dönemde sosyal medya platformlarında sayıları artan ve kendilerine ‘fenomen’ diyen söz de başörtülüler, etkileşim uğruna yaptıkları paylaşımlarla İslam’ın emri tesettüre zarar vermeye başladı. 28 Şubat sürecinde laikçi azınlığın ve vesayet odaklarının her türlü baskısına rağmen izzetine gölge düşürülemeyen tesettürü rant kapısı haline getiren süslümanlar, gittikleri köpük partilerinde, her türlü ahlaksızlığın sergilendiği konserlerde ve meyhanelerde gayri İslami hareketler sergileyerek, Allah’ın emri olan başörtüsüne leke sürüyor. Bir zamanlar darbe gerekçesi sayılan ve her dönem seküler azınlığın hedefinde olan başörtüsünü kendi kirli yaşam tarzlarına alet eden başı kapalı fenomenler, yaptıkları çirkin paylaşımlarla gençlerimizin tesettür algısını dezenformasyona uğratarak, yıkıcı hasarlara yol açıyorlar. Denetimden uzak mecralarda “Sosyal medya fenomeni” kimliği altında paylaşımlar yapan ve başörtüsünü istismar eden isimlerin sergilediği yaşam tarzı ve ürettikleri içerikler, tesettür kavramının içerisini boşaltarak telafisi imkânsız yıkımlara yol açıyor. Son dönemde adeta salgına dönüşen ve küresel şer odaklarının organize ettiği algoritma oyunlarıyla ön plana çıkarılan hayâsız akımları gazetemize değerlendiren uzmanlar, ‘Başörtüsünün 28 Şubat sürecinde bile bu kadar zulüm görmediği’ görüşünde birleşiyor. İslam hanımefendisinin örtüsünü incitmemesi gerektiğini vurgulayan ve Haçlı- Siyonist ittifakınca desteklenen bu kirli kumpasa karşı uyanık olunması gerektiğini vurgulayan başörtülü kadınlar ve ilahiyatçılar, bu durumun tarih ve medeniyet bağımızın zayıflamasından kaynaklandığını belirtiyor.

Milli Strateji Platformu Başkanı Özlem Doğan, “28 Şubat’ta karanlık köşelerden topladıkları şahısları tesettüre sokarak ve hoca kılığına büründürerek İslam’ı ve Müslümanları kötüleyen mihraklar şimdi de aynı tezgâhı sosyal medya vasıtasıyla kuruyor. Bir anda ortaya çıkan sözde türbanlı sosyal medya fenomenleri, İslam’ın emri tesettürü gözden düşürmek, sıradanlaştırmak ve gerçekten mütedeyyin hanımefendiler hakkında da toplumun bilinçaltına ‘bunlar da aslında böyle’ şeklinde yargı oluşturmak için birileri tarafından piyasaya sürülüyor” dedi.

Sözde tesettürlü ve aşırı makyajlı sosyal medya fenomenlerinin etki ve tepkinin dozunun artması için ancak genelevde görülebilecek iğrençlikleri sahnelediğini belirten Doğan sözlerini şöyle noktaladı: “Bu şahısları, kendisini dijital haber platformu olarak nitelendiren yurtdışı fonlu sözde haber siteleri halkın önüne sunuyor, küresel algoritma da bilhassa keşfete düşürüyor. Vatandaş da ya bilinçsizlikten ya meraktan veya tepki göstermek adına izleyip reytinglerini yükselterek bu kokuşmuşluğa destek oluyor. Tanzimat’tan başlayıp CHP devrimleriyle daha da vahşileşen, 28 Şubat’ta ise gerçek Müslümanların üstünden silindir gibi geçen bu kısırdöngü yüzünden toplum yozlaşmanın zirvesini yaşıyor. Hepsinin kaynağı da siyonizm. Eğer bugün Gazze’de yaşanan insanlık suçuna 2 milyar Müslüman göz yumuyorsa, bilhassa İslam ülkelerinde ahlaki çöküş yaşanıyorsa bunun başlıca müsebbibi siyonizmdir. Bugün sosyal medyada nefret uyandıran, hiçbir iş yapmadığı halde devasa paralar kazanıp zengin yaşamının reklamını yapan, LGBT propagandasıyla üne kavuşan, ahlaki tüm değerlerden yoksun sabun köpüğü ünlüleri, bu Müslüman milletinin kafasını karıştırmak ve ahlakını yok etmek için siyonist terör örgütü üne ve paraya kavuşturuyor.”

İstanbul Din Görevlileri Derneği Onursal Başkanı Metin Kaçar ise “İslam’da sadece başörtüsü diye bir kavram yoktur, Allah’ın emrettiği tesettür vardır. Başörtüsü ise bu tesettürün yalnızca bir parçasıdır. Dolayısıyla konuyu anlamak için öncelikle “tesettür nedir” sorusundan başlamak gerekir. Tesettür, bize “şu elbiseyi giyeceksin” diyerek tek bir şekil dayatmaz; ancak bir model ve ölçü oluşturur. Bu ölçüye göre giysi, dar olmayacak, şeffaf olmayacak, vücut hatlarını belli etmeyecek. Resulullah (s.a.v.) Efendimiz de yüz, eller ve ayaklar hariç bir kadının tesettürlü kıyafetinin nasıl olması gerektiğini bizzat Esma binti Ebubekir (r.anha) validemize tarif etmiştir. Buradan yola çıkarsak; bugün “ben tesettürlüyüm” deyip sadece başına bir örtü koyarak gezenler aslında tesettürlü sayılmaz. Resul-i Ekrem Efendimizin meşhur hadisinde buyurduğu gibi; öyle giyinmiş kadınlar olacak ki, onlar adeta anadan üryan, çıplak gibi görüneceklerdir” dedi.

ÖZGÜRLÜK NEFSİN DEĞİL ALLAH’IN EMRİNE UYMAKTIR

Asıl özgürlüğün Allah’ın ayetlerine sarılmakla olacağını kaydeden Metin Kaçar, “Eğer özgürlük adı altında bir şeyler uydurup, yeni kıyafet modelleri geliştirerek giyiniyorsak, bu Allah’ın emri değil, nefsimizin emridir. Günümüzde özgürlük çoğunlukla ‘canım ne isterse onu yapmak’ şeklinde yanlış anlaşılıyor. Hâlbuki dine, Kur’an’a ve sahih sünnete göre gerçek özgürlük; nefsin, şeytanın ve haram arzuların esaretinden kurtulup Allah’ı dinlemek ve O’na kul olmaktır. Bir mümin bilir ki her istediğini yapmak özgürlük değil, tam aksine arzuların kölesi olmaktır. Gerçek hürriyet nefse hakim olabilmektir. Mümin bir erkek veya kadın, haram karşısında durabilen ve Allah’ın rızasını her şeyin üstünde tutandır. Hz. Ömer’in (r.a.) şu veciz sözü bu durumu çok iyi özetler: “İnsanları, annelerinin onları hür olarak doğurduğu kimseleri, ne zamandan beri köleleştirdiniz?” Hz. Ömer burada insana “kula kul olmayın” demektedir. Müslüman hangi çağda yaşarsa yaşasın modelini Peygamberimizden (s.a.v.) ve Kur’an’dan alır” ifadelerini kullandı.