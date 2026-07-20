Duruş bozukluğu olanlar dikkat: Pratik tedavinin yolu düzenli egzersiz

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Özlem Baysal, masa başı çalışma, hareketsizlik ve teknoloji bağımlılığının yol açtığı postür bozukluklarının özellikle kişinin nefes almasını bile etkileyebilecek bir sorun olduğuna değinerek, "Tedavideki en etkili yöntem duruş düzeltici egzersizlerdir. Öte yandan telefonu göz hizasında tutmak en basit ve etkili yöntemlerden biridir" dedi. Günlük hayattaki hatalı alışkanlıklar ve hareketsizlik, omurga sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Postürün vücudun ayakta, otururken veya hareket halindeyken aldığı pozisyon olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Baysal, sağlıklı bir duruşta omurganın doğal eğriliğini koruduğunu ve eklemlerin minimum yük altında kaldığını ifade etti. Hatalı alışkanlıkların zamanla bu dengeyi bozduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Baysal, toplumda en sık karşılaşılan problemlerin başında ise halk arasında 'kamburluk' olarak bilinen kifoz, ergenlikte sıklaşan skolyoz, düzleşmiş bel ve teknoloji kullanımına bağlı gelişen ileri baş pozisyonu geldiğini söyledi.