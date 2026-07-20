İki ay sonra ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gittiği açıklandı. AK Parti ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmelerin ardından gerçekleşen ziyarette, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasanın gündeme gelmesi bekleniyor.
DEM Parti İmralı Heyeti bugün İmralı Adası'na gitti. İmralı Adası'na gerçekleştirilen ziyaret DEM Parti tarafından duyuruldu.
DEM Parti'den yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına doğru hareket etti." denildi.
Heyet, son olarak 24 Mayıs'ta İmralı Adası'nda Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Yapılacak görüşme, taraflar arasında yaklaşık iki ay aradan sonra gerçekleştirilecek ilk temas olacak.
ÇERÇEVE YASA ÇANTADA
Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine hukuki dayanak sağlayacak çerçeve yasanın görüşüleceği öğrenildi.
Münfesih terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakma konusunun görüşmenin önemli detayı olacağı değerlendiriliyor.
Kritik ziyaret, heyetin AK Parti temsilcileri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği temasların hemen sonrasına denk gelmesi de dikkat çekti.