Teknoloji ağzıyla gençlere şov yapan Kılıçdaroğlu rezil oldu Selfie çekmek bu kadar zor olmamalı
Katıldığı bir programda konuşma sonrası seçmenleri ile bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu rezil oldu.
Son dönemde sosyal medyada gençleri kafakola almak amacıyla paylaşımlar yapan Kemal Kılıçdaroğlu fena rezil oldu.
Gençlerle yaptığı söyleşilerde teknolojik terimleri dilinden düşürmeyen Kılıçdaroğlu, seçmeni ile bir araya gelince olanlar oldu. Kendi partisinden bir kişiyle selfie çektirmek isteyen Kılıçdaroğlu, adeta rezil oldu. Kılıçdaroğlu, sosyal medyada telefonu tutuşundan, fotoğraf çekmesine kadar eleştirildi. O anlar başka birinin cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.