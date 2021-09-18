Teknoloji ağzıyla gençlere şov yapan Kılıçdaroğlu rezil oldu Selfie çekmek bu kadar zor olmamalı

Son dönemde sosyal medyada gençleri kafakola almak amacıyla paylaşımlar yapan Kemal Kılıçdaroğlu fena rezil oldu.

Gençlerle yaptığı söyleşilerde teknolojik terimleri dilinden düşürmeyen Kılıçdaroğlu, seçmeni ile bir araya gelince olanlar oldu. Kendi partisinden bir kişiyle selfie çektirmek isteyen Kılıçdaroğlu, adeta rezil oldu. Kılıçdaroğlu, sosyal medyada telefonu tutuşundan, fotoğraf çekmesine kadar eleştirildi. O anlar başka birinin cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.