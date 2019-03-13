Teklif Meral Akşener'den gitmiş | Emre Kınay kimdir?

İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Meral Akşener'le 4 ay önce tiyatroda tanıştıklarını ve adaylık teklifinin bizzat Akşener'den geldiğini söyledi. Peki, Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında? Emre Kınay nereli?

Teklif Meral Akşener'den gitmiş

İYİ Parti'nin Kadıköy belediye başkan adayı olunca oyları böleceği yönünde eleştiriler alan ünlü oyuncu Emre Kınay, adaylık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adaylık teklifinin bizzat İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldiğini söyleyen Kınay, "4 ay önce Meral Hanım tiyatroya geldi. O gece biraz sohbet ettik. Bu kadar etkileneceğimi tahmin etmemiştim. Konusuna çok hakim, çok karizmatik bir lider ve son derece açık fikirli. Çağdaş cumhuriyetten, laik demokrasiden yana, aydınlık bakışı olan bir siyasetçi. Bu görüşmeden birkaç hafta sonra da Kadıköy adaylığını teklif ettiler." dedi.

"En ufak bir ihtimal olsaydı aday olmazdım"

Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Emre Kınay, arkasında çok güçlü bir desteğin olduğunu da söyledi. Kınay, kendisine oyları böleceği yönünde eleştiriler olduğu hatırlatıldığında ise "En ufak bir ihtimal olsaydı aday olmazdım." diyerek kendisini savundu.

Emre Kınay kimdir?

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve tv dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan’ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü oynamıştır.