Tekirdağ'da uyuşturucu baskını
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 adreste arama yaptı.
Aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, tüfeğe ait 40 fişek, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.