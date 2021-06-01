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Yerel Tekirdağ'da uyuşturucu baskını
Yerel

Tekirdağ'da uyuşturucu baskını

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 15:23:00 -
Tekirdağ'da uyuşturucu baskını

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 adreste arama yaptı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, tüfeğe ait 40 fişek, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

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