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Tekirdağ'da halka hoşaf ve çorba dağıtıldı

Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde halka hoşaf ve çorba dağıtıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:46
Tekirdağ'da halka hoşaf ve çorba dağıtıldı

Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılında Vali Aziz Yıldırım, şehit yakınları ve gazilere yemek verdi.

Vali Yıldırım, yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin yazılmasında, vatan için canını feda eden şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi. Tarih boyunca Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalışanların asla başarılı olamayacağını ifade eden Yıldırım, "Türk milleti bu vatanı kanıyla canıyla kazandı. Bu milleti asla bu topraklardan atamayacaklar. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bize Çanakkale Zaferi gururuna yaşatan şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.



Öte yandan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkinlikleri, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Köprübaşı'nda kurulan stantta halka, günün anısına zor şartlarda mücadele eden kahraman Türk askerlerinin o dönemde menüsü olan şekersiz hoşaf ve çorba dağıtıldı. Etkinlikte jandarma erlerinin Çanakkale'de askerlerin giydikleri tarihi kıyafetlerle nöbet tutması halkı duygulandırdı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:46
  1. Tekirdağ
  2. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı
  3. Çorba ve hoşaf dağıtımı

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