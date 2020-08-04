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Aktüel

Tekirdağ'da devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Yola saçılan patatesleri yolu trafiğe açmak için ekipler topladı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:46:40 -
Tekirdağ'da devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vehbi Can Öztoprak idaresindeki 59 DG 463 patates yüklü kamyonet, Çiftlikler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Karşı şeride geçerek ters dönen kamyonetin yaralanan sürücüsü ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patatesler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle kapanan trafiği açmak için kara yolları ekipleri patatesleri yoldan su kanalına topladı.

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