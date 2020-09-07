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Aktüel Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:41:14 -
Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D-100 kara yolunun İstanbul-Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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