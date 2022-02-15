Leah Green adlı bir sosyal medya kullanıcısı, küçük çocukları öperken neden dikkatli olunması gerektiğine dair önemli bir uyarıda bulundu. Bu uyarı sırasında küçük kızının yüzünün kızarmış ve kabarcıklarla dolu fotoğrafını da ekleyen genç anne, tüm sosyal medyayı şok etti.

Tek bir öpücükle yüzü mahvolan bebek...

Bir yetişkin tarafından öpüldükten sonra küçük kızının korkunç bir "virüsle" savaştığını anlatan Green, kızının daha 21 aylık olduğunu söyledi. Yüzünde kabarcıklar oluşmasına neden olan bu virüs, küçük kızın yaşamını kabusa çevirdi.

"Her şey birkaç saat içinde ortaya çıktı"

Yürümeye yeni başlayan bebeğin dudağında önce iki küçük nokta oluştu ve ardından 39 dereceye kadar yükselen ateşle baş etmek zorunda kaldı. Birkaç saat içerisinde bu lekeler yüzünde yayılırken ağzında da beyaz noktalar oluşmaya başladı.

Genç anne, sosyal medya hesaplarından kızının bu acı verici fotoğraflarını paylaştı ve diğerlerine uyarıda bulunarak çocuğunun gözyaşları içinde olan görüntüsünü yayınladı. En ufak bir dokunuşta çocuğunun yüzündeki lekelerin kanamaya başladığını anlattı.

Ağız çevresindeki ve yüzündeki bu kabartılar ve yaralar nedeniyle kilo kaybı ve susuzlukla sonuçlanan önemli bir süreç ortaya çıktı. Çocuğunun tamamen perişan hale geldiğini anlatan anne, çocuğunun sürekli çığlık atarak kendisine bağlı halde 4 gün geçirdiğini söyledi.

Kaynak: metro.co.uk