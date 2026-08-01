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Gündem Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti
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Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti

Yeniakit Publisher
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Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek’in resmi X (eski ismiyle Twitter) hesabı, 2 ay üst üste en çok etkileşim alan sosyal medya hesabı oldu.

Ankara’nın efsane belediye başkanı Melih Gökçek İbrahim Melih Gökçek, Interpress tarafından yayımlanan Haziran ve Temmuz 2026 medya analiz raporlarında Türkiye'de sosyal medyada en çok erişim alan kullanıcı listesinde zirveye oturdu.

Gökçek'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı verilere göre, hem 1 Haziran - 30 Haziran 2026 hem de 1 Temmuz - 31 Temmuz 2026 dönemlerinde “En Çok Erişim Alan Top 10 Kullanıcı” listesinin 1. sırasında yer alarak rakiplerini geride bıraktı.

Elde ettiği bu başarıyı takipçilerine borçlu olduğunu belirten Gökçek için, “Tek kişilik ordu gibi” yorumları yapıldı.

Konuya dair paylaşım yapan Gökçek, şunları yazdı:

“Interpress Temmuz Ayı Medya Analiz Raporu yayınlandı… Türkiye’de en çok erişim alan kişi, siz değerli takipçilerim sayesinde Melih Gökçek… Size haziran ve temmuz top 10’u gönderiyorum… Teşekkürler sevgili Twitter alemi…

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