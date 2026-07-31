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Gündem Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...
Gündem

Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...

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Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ‘İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane ilçe başkanının atandığı’ iddialarına muallak cevap verdi. Sarı, kendisine sorulan soruyu "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" sözleriyle havada bıraktı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sarı, partide boş bulunan 12 il başkanlığına yeni atamaların gerçekleştirildiğini açıkladı. Sarı'nın verdiği bilgiye göre, atama yapılan iller Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak oldu.

Sarı, "12 ile, il başkanı ataması yapıldı. Amasya’ya Emin Kalyoncu, Artvin’e Ahmet Özdemir, Balıkesir’e Fikret Şahin, Burdur’a Recep Mutlucan, Giresun’a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum’a Tuncay Yılmaz, Kars’a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu’ya Uğur Alendar, Kütahya’ya Nihat Saygın, Rize’ye Muhittin Bayrak, Trabzon’a Mustafa Gültekin, Zonguldak’a ise Olcay Can atandı" dedi.

TEKİN GÖREVDEN ALINDI MI?

Sarı, toplantıda bir gazetecinin "İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane ilçe başkanının atandığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?" sorusunu yanıtladı.

Sarı, "Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.

'FİGÜRAN' İDDİASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye alım törenine, cast ajanslarından yüzlerce figüranın taşındığı iddia edilmişti. Figüranlara 950 verildiği öne sürülürken CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, olayı “FETÖ'vari tezgah" olarak nitelendirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, törene ücretli figüran getirildiği iddiasına ilişkin yapılan şikayetin ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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