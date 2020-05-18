  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır? | Kadir Gecesi okunacak dualar

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital ortamda kutlanacak

Bakan Karaismailoğlu kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı

Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sesleri
için kalan
Gündem

Tedirgin eden görüntüler! Çekirge beklenirken onlar istilaya başladı

Yozgat'ta bir köy, sineklerin istilasına uğradı. Köyü bulutlar halinde kaplayan sinekler, köylüleri tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:47:00 -
Tedirgin eden görüntüler! Çekirge beklenirken onlar istilaya başladı

Yozgat'ta bir köy, ekili alanları da kaplayacak şekilde sinek istilasına uğradı. Çekirge istilasından korkarken sinekleri gören köylüler, tarlada çalışırken zor anlar yaşadı.

Yozgat'ta merkeze bağlı Lök Köyü sinek istilasına uğradı. Bir anda bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sinekler nedeniyle köylüler, tedirgin olurken tarlada çalışmakta zorlandılar.

Köylüler çalışmakta zorlanıyor

Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi. Köyde bahçesini eken Atila Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi.

Çekirge beklerken sinekler geldi

Koronavirüs, çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır." dedi. Tuncay İldiş de arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar." diye konuştu.

Ertan Özyiğit, koronavirüsten sonraki felaketi açıkladı: Kuşlar garip hareketler yapacak! O hayvanlar...
Ertan Özyiğit, koronavirüsten sonraki felaketi açıkladı: Kuşlar garip hareketler yapacak! O hayvanlar...

Gündem

Ertan Özyiğit, koronavirüsten sonraki felaketi açıkladı: Kuşlar garip hareketler yapacak! O hayvanlar...

Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar
Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar

Gündem

Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Araf Suresi 133. ayeti gösterdi: 2021'de yeni bir felaket geliyor
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Araf Suresi 133. ayeti gösterdi: 2021'de yeni bir felaket geliyor

Gündem

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Araf Suresi 133. ayeti gösterdi: 2021'de yeni bir felaket geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı