Tedirgin eden görüntüler! Çekirge beklenirken onlar istilaya başladı
Yozgat'ta bir köy, sineklerin istilasına uğradı. Köyü bulutlar halinde kaplayan sinekler, köylüleri tedirgin etti.
Yozgat'ta bir köy, ekili alanları da kaplayacak şekilde sinek istilasına uğradı. Çekirge istilasından korkarken sinekleri gören köylüler, tarlada çalışırken zor anlar yaşadı.
Yozgat'ta merkeze bağlı Lök Köyü sinek istilasına uğradı. Bir anda bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sinekler nedeniyle köylüler, tedirgin olurken tarlada çalışmakta zorlandılar.
Köylüler çalışmakta zorlanıyor
Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi. Köyde bahçesini eken Atila Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi.
Çekirge beklerken sinekler geldi
Koronavirüs, çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır." dedi. Tuncay İldiş de arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar." diye konuştu.
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