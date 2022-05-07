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Yerel Tedbir amaçlı köprüler kapatıldı
Yerel

Tedbir amaçlı köprüler kapatıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi. Yetkililer, Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprünün tedbir amacıyla ulaşıma kapatılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:03:00 -
Tedbir amaçlı köprüler kapatıldı

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 yılındaki sel felaketinin en çok hissedildiği Bozkurt ilçesinde, dün etkili olan sağanak yağış sonrasında Ezine Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

Ezine Çayı üzerinden ulaşımın sağlanması amacı ile inşa edilen geçici köprüleri su seviyesi aşmaya başladı.

Yağış sonrası tedbir alan ekipler, ilçenin ortasından geçen Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprüyü tedbir amacıyla ulaşıma kapattı.

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