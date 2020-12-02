Tecavüz skandalını böyle savundu! Can Ataklı'dan akılalmaz sözler!

CHP'de cinsel saldırı skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Maltepe'de CHP ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç bir kıza tecavüzden tutuklanmasının ardından, yeni bir taciz skandalı da Ümraniye'de patladı. Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., parti üyesi 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel tacizde bulundu.

Tacizler CHP'yi karıştırdı

Taciz olayları sonrası, CHP'liler de birbirine girdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, üst üste patlayan skandallara tepki gösterdiği gerekçesiyle eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise, Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etti.

Tacizi savundu

CHP yandaşlığı ile bilinen Can Ataklı TELE1'deki programında CHP'de yaşanan bu rezalet hakkında akılalmaz açıklamalarda bulundu. Tacizi 'hoş olmayan bir olay' olarak adlandıran Ataklı, taciz olaylarının günlük hayatta olabileceğini söyledi. CHP'yi bu olaydan aklamak için elinden geleni yapan Ataklı, tacize tepki gösterenlere ise 'Melanet yuvası' yakıştırmasında bulundu.