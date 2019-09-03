TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 8 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhalelere 20 milyar liralık teklif geldi. İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 oldu.

9 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,80 seviyesinde gerçekleşirken, 10 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,79 oldu.

