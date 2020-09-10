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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:42:42 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09989
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07119
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3920
BHD BAHREYN DİNARI 19.7898
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08803
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0315
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4771
BWP BOTSVANA PULASI 0.64808
BRL BREZİLYA REALİ 1.4054
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05803
CZK ÇEK KORUNASI 0.33236
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.81446
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15350
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44549
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00629
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4088
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10164
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1728
HKD HONG KONG DOLARI 0.96279
IQD IRAK DİNARI 0.00625
ISK İZLANDA KRONU 0.05400
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01749
LYD LİBYA DİNARI 5.4523
HUF MACAR FORİNTİ 0.02471
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14327
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7920
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34896
EGP MISIR LİRASI 0.47318
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44551
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.1094
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9855
RSD SIRP DİNARI 0.07519
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4577
SYP SURİYE LİRASI 0.00593
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44551
THB TAYLAND BAHTI 0.23871
TND TUNUS DİNARI 2.7200
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1351
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26799
OMR UMMAN RİYALİ 19.3819
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5188
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1845
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25476
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9817

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