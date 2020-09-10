TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09989
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07119
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3920
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.7898
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08803
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0315
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4771
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.64808
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4054
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05803
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33236
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81446
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15350
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44549
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00629
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4088
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10164
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1728
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96279
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00625
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05400
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01749
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4523
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02471
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14327
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7920
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34896
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47318
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.44551
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1094
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9855
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07519
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4577
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00593
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.44551
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23871
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7200
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1351
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26799
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.3819
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5188
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1845
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25476
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9817