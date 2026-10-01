TBMM'de yeni yasama yılı oturumunda rezalet: Başkan Erdoğan kürsüye çıktı! YP salonu terk etti

Yıllardır CHP çatısı altında hezimetten hezimete koşan, partilerini skandallarla kokuşturan şutlan Özgür Özel ve avanesi, aynı çürük zihniyeti YENİ Parti’ye de taşıdı! TBMM’nin 28’inci dönem 5’inci yasama yılı açılışında, doğrudan milletin hür iradesi ve helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarken skandal bir saygısızlığa imza atıldı. İstiklal Marşı’nın ardından apar topar salonu terk eden bu demokrasi düşmanı güruh, milletin adamına ve devletin zirvesine olan nefretini bir kez daha kusarak gerçek yüzünü gösterdi.

Milli iradenin tecelligahı olan yüce Meclis, CHP’den artakalan çürümüş zihniyetin çirkin provokasyonuna sahne oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılışını yaptığı özel oturumda, doğrudan milletin hür oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Tam bu sırada, CHP’yi skandallarla batırdıktan sonra YENİ Parti’de kümelenen Özgür Özel ve avanesi, milletin adamına saygısızlık ederek topluca salonu terk etti. Demokrasiyi ve milletin sandıktaki iradesini hazmedemeyen bu liyakatsiz zihniyet, Meclis çatısı altında tam anlamıyla bir siyasi hezimet ve edepsizlik sergiledi.

YENİ PARTİLİLER GENEL KURULU TERK ETTİ

TBMM, 28’nci dönemin 5’inci yasama yılına bugün törenle başladı. Genel Kurul Salonu’nda özel oturum düzenlendi. Özel oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak üzere Genel Kurul'a geldiğinde YENİ Partili milletvekilleri ayağa kalmadı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. YENİ Partili vekiller ise protesto ederek salonu terk etti. Siyasi nezaketsizliğine bir de iftira ekleyen Özel, çıkışta yaptığı açıklamada “Partimize darbe yapan birisini dinlemeye vaktimiz yok” dedi.