Bundan sonra yasak! Lüks araca Pezeşkiyan freni
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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla lüks otomobil ithalatına son verildiğini açıkladı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Atabek, otomobil ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Atabek, “Cumhurbaşkanı’nın doğrudan talimatı ile yurt dışında yaşayan İranlılar için de geçerli olacak şekilde lüks otomobil ithalatı durduruldu.” dedi.
İranlı Bakan ayrıca daha ekonomik araçların ithalatına öncelik verileceğini söyledi.