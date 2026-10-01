Vahap Seçer ve iki belediye başkanı gözaltına alındı: Polis ekipleri evlerinde arama yapıyor
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ekipler şahısların evinde arama yapıyor.
Mersin’de belediyelere yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında operasyon düzenlendi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki incelemelerde 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı tespit edildiği belirtildi.
Eş zamanlı operasyonun, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik gerçekleştirildiği aktarıldı.
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