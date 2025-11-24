  • İSTANBUL
Gündem TBMM Başkanlığı duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti
Gündem

TBMM Başkanlığı duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM Başkanlığı duyurdu: Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025'ten bugüne kadar 18 kez toplandığı ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Komisyonun son toplantısının 21 Kasım 2025'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan 18'inci toplantısında İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir. Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

Gündem

Gündem

Gündem

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

milletten neyi saklıyorsunuz bir takım anlaşılmaz cümlelerle haber yapıyorsunuz gittilerde ne konuşuldu açıklayın bırakın milleti kandırmayı milletin bilmediği hiç bir şeyi millete süslü laflarla yediremezsiniz açıklayıııııın

emekli

ne fırıldak döndürülüyor açıklayın
