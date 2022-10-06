TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü

Yeni Akit Ankara

Şentop, Azerbaycan topraklarına yeniden katılan bölgelerin imar edilmesi ve dönüşün sağlanması için başlatılan “Büyük Dönüş”ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, “Şuşa başta olmak üzere, Karabağ’ın inşa sürecinin bir an önce tamamlanması bizi memnun edecektir. Şuşa beyannamesinin uygulanması barışın tesisi için önemli” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şuşa Beyannamesi’nin barışın kalıcı olarak tesis edilmesi ve istikrar için önemine işaret etti.

Gafarova iki parlamento arasında ilişkilerin daha güçlü kılınması için önerilerde bulundu

Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da iki Parlamento arasında ilişkilerin daha güçlü derinliğe sahip kılınması için yapılabilecek ortak çalışmalara değindi. Gafarova ayrıca, 2023’ün Azerbaycan’da Aliyev yılı olarak ilan edildiğini söyledi. Görüşmede, Parlamentolar arasında hem Türkiye’de Cumhuriyet’in 100. Yılı, hem de Azerbaycan’da Haydar Aliyev yılı için ortak programlar düzenlenebileceği üzerinde duruldu.