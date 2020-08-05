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Aktüel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Beyrut'taki patlama) Büyük bir patlama, patlamayla ilgili sebebi tespit edebilmek için biraz zaman geçmesi lazım. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Buradan Lübnan halkına başsağlığı ve yaralılar için de geçmiş olsun d

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:43:22 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Beyrut'taki patlama) Büyük bir patlama, patlamayla ilgili sebebi tespit edebilmek için biraz zaman geçmesi lazım. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Buradan Lübnan halkına başsağlığı ve yaralılar için de geçmiş olsun d
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