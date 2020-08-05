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Aktüel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşması) Bu topraklar ve bu toprakların altındaki bütün milli servetler Suriye halkınındır. Dolayısıyla orada, ABD ve Fransa'nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir terör

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:03:56 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşması) Bu topraklar ve bu toprakların altındaki bütün milli servetler Suriye halkınındır. Dolayısıyla orada, ABD ve Fransa'nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir terör
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