TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Kimse bu Meclis'in sesini kısamaz!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 24 Haziran genel seçiminden sonra ant içme töreni, Olağanüstü Hal Yasası ve bedelli askerlikle ilgili iki zorunlu düzenlemeyi çıkarmış ve tatile girmişti. Genel Kurul bugün saat 14.00’te Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yeniden toplandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşma özetle şöyle

Kimse TBMM'nin sesini kısamaz. Milli iradenin temsilcileri olan bizler bu yüce çatı altında yeni yasama dönemine başlamış bulunuyoruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor hepinizi sevgiyle selamlıyorum.Necip milletimizin birliğinin kardeşliğinin somut bir ifadesi olan bu meclis her zaman bir çare kapısı olmuştur. Burada sadece sorunlar değil, çözüm yolları da konuşulacaktır. Kahraman meclis İstiklal Savaşı'nın en zor günlerinde isabetli kararlar almıştır.FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Kur saldırısında Meclis dik durdu. Aziz milletimiz hep payidar olacak.

'Gücümüzü milletten alıyoruz'

Aziz milletimiz başta olmak üzere, hükümetimiz, vatanını milletini bayrağını seven herkes 15 Temmuz'da ülkemize sahip çıkmıştır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler gücümüzü milletten alıyoruz. Demokrasimize yönelen her saldırı bundan sonra da karşısında bu yüce meclisi bulacaktır.

'Milli meselerde asla itilafa düşmeyiz'

Zaman zaman tartışırız, uzlaşamadığımız konular da mutlaka olacaktır ama esas olan müzakere edip sonuçları ortaya koymak. Milli meselelerimizde asla itilafa düşemeyiz. Karar alana kadar herşeyi konuşuruz ama karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk oluruz.

'Türkiye mazlumların hakkını savunmaya devam ediyor'

Aziz milletimiz bu çatı altında yaptığımız faaliyetleri büyük bir dikkatle takip etmektedir. Güçlünün hukukun üstünlüğünün yaygınlaştığı bir dünya düzeni görüyoruz. Türkiye mazlumların haklarını savunmaya devam ediyor. Bizler burada çalışırken, sınırlarımız içinde ve dışında umudunu bizlere bağlamış milyonları gözardı edemeyiz. Biz dünyaya söyleyecek sözü olan bir milletin evlatlarıyız.

'Ülkemizin itibarını korumak asli görevimiz'

Ülkemiz küresel kaynaklı sıkıntıların başarıyla üstesinden gelmiştir. Bundan sonra da gelecektir. Yüce meclisimiz üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Uluslararası her platformu en etkin şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizin itibarını korumak asli görevlerimizden olacaktır. 8 Ekim'de Antalya'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Bölge sorunları ve küresel sorunları ele alacağız. 26 meclis başkanı ve meclis başkanları ile 600 civarında katılımcı bu toplantıda olacak.

Yeni sistem

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni sistemin ilk milletvekilleri de bizler olarak TBMM'de sistemin ruhuna uygun olarak yasama, denetim odaklı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu yasama Meclisinde milletvekili sayımız 600 olmuştur. 4 arkadaşımızın icrada görev almasıyla bu sayı 596'ya inmiş, 104 kadın milletvekili görev almıştır. Kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır. Kadın milletvekillerinin seçmen sayısıyla artacağına yürekten inanıyorum.

'Yapacak çok işimiz var'

Yasama altyapımızı güçlendirdik. Yeni dönemde yapacak çok işimiz var. Milletvekillerine daha fazla sorumluluk düşüyor. Kanun teklifleri bu yüce çatı altında hazırlanacak. Tekliflerin kurula gelmesi sürecinde gruplarımıza çok büyük işler düşmektedir.