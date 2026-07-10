Katil Netanyahu'dan Arjantin ve Messi açıklaması! Dünya Kupası'nı bile kirlettiler
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir programda Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Arjantin’e verdiği desteğin Lionel Messi’den değil, Milei’nin politikaları ve İsrail ile kurduğu yakın ilişkilerden kaynaklandığını söyledi.
Program sunucusunun, Arjantin’e yönelik desteğinin Lionel Messi ile ilgili olup olmadığını sorması üzerine Netanyahu, “Hayır, ondan önce, aslında onların bir başkanı var” yanıtını verdi.
Netanyahu, Milei’nin dini kimliğine ve İsrail’e yakın duruşuna dikkat çekerek Arjantin liderine övgüde bulundu.
“O BİR SÜPERSTAR”
Milei’nin ekonomi politikalarını da değerlendiren Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı’nı “süperstar” olarak nitelendirdi.
Netanyahu, Milei’nin serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimsediğini belirterek, bu politikalarla Arjantin ekonomisinde önemli adımlar attığını savundu. İsrail Başbakanı, Milei ile bu konuları konuşmayı sevdiklerini ifade etti.
“MİLEİ, İSRAİL’İN HARİKA BİR DOSTU”
İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Netanyahu, Milei’nin İsrail için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Netanyahu, “Milei, İsrail’in harika bir dostu” diyerek Arjantin yönetiminin Tel Aviv ile kurduğu yakın ilişkilere dikkat çekti.
ARJANTİN TAKIMINA DA DESTEK MESAJI
Netanyahu, programdaki açıklamalarında Arjantin Milli Takımı’na da göndermede bulundu. Arjantin’in iyi bir takıma sahip olduğunu belirten Netanyahu, deneyimli ve gol atmayı bilen oyuncuların varlığının takıma güç kattığını söyledi.
Netanyahu’nun Milei’ye yönelik övgü dolu sözleri, Arjantin-İsrail ilişkilerinin mevcut dönemde daha da yakınlaştığını gösteren açıklamalar olarak değerlendirildi.
HAKEM KARARLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Mısır, 2-0 öne geçtiği maçın son 15 dakikasında yediği gollerle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti. Arjantin ise adını çeyrek finale yazdıran taraf olmayı başarmıştı.
"TURNUVADA ŞİKE VAR"
Mısır Milli Takımı'ndan Mostafa Ziko, karşılaşmanın ardından verdiği flaş röportajda "Belki de dünya şampiyonunu yarışmada tutmak istediler. Belki de Messi, Dünya Kupası'nda kalsın istediler. Ülkeme döndüğümde Dünya Kupası'nı takip etmeyi bırakacağım. Çünkü bu turnuvada adalet yok. Hakem adil değildi. Haksızlık apaçık ortadaydı. Bu turnuvada şike yapıldığı kesin." ifadelerini kullandı.