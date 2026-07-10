Beraat kararı aldı, bir de utanmadan bakın neler dedi

Hazırlanan iddianamede, bu hain pankartı taşımanın açıkça Cumhurbaşkanına hakaret suçu teşkil ettiği vurgulandı. Cumhuriyet Savcısı, açılan bu rezil pankartın asla "düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini" net bir dille belirterek cezalandırılmalarını talep etse de sanıklar yargı elinden sıyrılmayı başardı.

Sıkışınca "fotoğrafçıyım" yalanına sarıldı!

Yargılama aşamasında suçüstü yakalanmanın verdiği panikle ne yapacağını şaşıran Esila Ayık, mahkeme heyetini kandırmak için komik bir tiyatroya imza attı.

Belçika’da okul okuduğunu ve sadece fotoğrafçılık öğrencisi olduğunu iddia eden Ayık; pankartin kendisine ait olmadığını, maskeli ve hiç tanımadığı gizemli bir şahıstan sadece fotoğraf çektirmek amacıyla geçici olarak aldığını öne sürdü. "Fotoğrafı çektikten sonra hemen bıraktım, suç kastım yoktu, oraya sadece fotoğraf çekmeye gitmiştim" diyerek adeta sütten çıkmış ak kaşık rolü oynayan sanığın bu pişkinliği, fondaş medyanın alkışları arasında cezasız kaldı.

NE DEMİŞTİ?

Olay Tarihi ve Yeri:

Esila Ayık ve iki öğrenci arkadaşı, 8 Nisan 2025’te Kadıköy’de düzenlenen “Gençlik Dayanışma Konseri”nde (Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto için) “Diktatör Erdoğan” yazılı bir döviz/pankart taşıdı. İddianamede bu pankartı taşımak cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirildi.

Savcılığın Tespiti: Pankartın "düşünce ve eleştiri özgürlüğü" sayılamayacağı, doğrudan Cumhurbaşkanına hakaret olduğu belirtildi.

Esila Ayık'ın Pişkin Savunması: Belçika'da fotoğrafçılık okuduğunu, konsere sadece çekim için gittiğini, maskeli yabancı birinin elindeki hakaret pankartını ise yalnızca 5 dakikalığına fotoğraf çektirmek için emanet aldığını iddia etti.