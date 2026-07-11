Ronaldo Ronaldo olalı böyle markaj görmedi

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Portekiz Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından ülkesine dönüş yolculuğuna başlayan Cristiano Ronaldo, Dallas Havalimanı’nda güvenlik aramasından geçirildi. Dünyaca ünlü futbolcunun arama sırasındaki tepkileri sosyal medyada gündem oldu.

Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yaşayan Portekiz, turnuvadan elendikten sonra ABD’den ayrılmak üzere hazırlıklara başladı.

Takımın en dikkat çeken ismi Cristiano Ronaldo da ülkesine dönüş yolculuğu için Dallas Havalimanı’na geldi.

RONALDO’YA DETAYLI ARAMA YAPILDI

Havalimanındaki güvenlik noktasında Ronaldo’ya prosedür gereği üst araması yapıldı.

Görevliler tarafından gerçekleştirilen detaylı arama sırasında Portekizli yıldızın rahatsız olduğu görüldü.

TEPKİLERİ KAMERALARA YANSIDI

41 yaşındaki futbolcunun arama sırasında verdiği gergin ve hoşnutsuz tepkiler kameralara yansıdı.

Ronaldo’nun yüz ifadeleri ve görevlilere verdiği tepkiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından olay, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

Portekiz’in Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ronaldo’nun havalimanındaki anları, dünya gündeminde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

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