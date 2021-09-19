TBMM Başkanı AB'yi eleştirdi: Türkiye daha fazla göçmen alamaz

Resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'ya giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanyol Haber Ajansı EFE'ye konuştu. AB'nin göçmen politikasına eleştirilerde bulunan Şentop, "Türkiye daha fazla göçmen alamaz. Herkes payına düşen sorumluluğu almalı" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için İspanya'ya gitti.

İspanyol Haber Ajansı EFE'ye verdiği demeçte Avrupa Birliği'ni (AB) eleştiren Şentop, göçmen politikası için "sorumsuzca, akıl ve hukuk dışı" değerlendirmesinde bulundu.

"AB yeterli sayıda göçmeni kabul etmelidir"

AB'nin verdiği sözleri tutmadığını ve sadece finansman yardımı ile göçmen sorununu çözemeyeceğini ifade etti. Şentop, "AB bir entegrasyon programı ile yeterli sayıda göçmeni kabul etmelidir. Türkiye daha fazla göçmen alamaz. Herkes payına düşen sorumluluğu almalı" dedi.

Türkiye-İspanya ilişkileri

Türkiye-İspanya ilişkilerine de değinen Şentop, "Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde İspanya'nın Türkiye'ye karşı ön yargısı olan ülkelere karşı desteği çok önemli" dedi.

Şentop, Türk savunma sanayinin geliştirdiği insansız hava araçlarının İspanya'daki düzensiz göçün kontrolüne yardımcı olabileceğine de dikkat çekti.