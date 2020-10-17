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Spor TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı oldu
Spor

TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:31:51 -
TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) yeni başkanı seçildi.

TBESF'nin açıklamasına göre, 20 ülke temsilcisinin katılımıyla başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin gerçekleştirildiği WAFF Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Yönetim kurulunun da belirlendiği oylamada, WAFF'ın Başkan Yardımcılığına Celeste Tchiama seçilirken, 2. Başkan Yardımcısı Mateusz Widlak, Genel Sekreter Simon Baker, Hakem Başkanı Ian Clarke, Owen Coyle ise sayman oldu.

Seçime, tek aday olarak giren Arif Ümit Uztürk, 2024 yılına kadar görevde kalacak.


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