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Spor TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk: "WAFF Başkanı seçilmem gurur verici"
Spor

TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk: "WAFF Başkanı seçilmem gurur verici"

"Heyecanlı ve uzun bir dönem bizi bekliyor. Dünyada ampute futbolun kurumsallaşması adına güzel işler yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:21:15 -
TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk: "WAFF Başkanı seçilmem gurur verici"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) başkanlığına seçilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Heyecanlı ve uzun bir dönem bizi bekliyor. Dünyada ampute futbolun kurumsallaşması adına güzel işler yapacağız." dedi.

Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WAFF'ın yeni başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, ampute futbolun uluslararası arenada etkinliğini artırmak için hazır olduğunu söyledi.

Başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin yapıldığı WAFF Genel Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlendiğini belirten Uztürk, "Mevcut başkan Rick Hoffman'ın aday olmayacağını açıklaması üzerine seçimlerde tek aday olarak yer aldım. 17 Avrupa ülkesinin oylarıyla başkanlığa aday gösterildim." ifadelerini kullandı.

Başkan seçilmesinin birçok nedeni olduğunu anlatan Uztürk, şunları kaydetti:

"Seçimlere katılan 20 ülkenin oy birliğiyle WAFF Başkanı seçilmem oldukça gurur verici. Bizi başkanlığa taşıyan birçok sebep var. Bu hikayede, Türkiye'nin ampute futbol branşında 34 takıma ulaşarak, dünyada en çok katılımlı lige sahip olması, 700'e yakın sporcu potansiyeli, 60'dan fazla hakem, kulüplerimizin olağanüstü çabayla ülkemize kazandırdığı başarılı sporcular ve bunun doğrultusunda gelişen milli takımımızın Avrupa ve dünyadaki başarıları var. Tüm bunlar Türkiye'nin ampute futbolda söz sahibi olmasını etkileyen önemli faktörler. Paralimpik branşlarımızdaki sporcularımızın Paralimpik Oyunları'nda ve uluslararası arenada kazandıkları tarihi başarıların, ülkemizin saygınlığını oldukça arttırdığını görüyoruz."

2024 yılına kadar sürecek başkanlığı süresince herkese ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Uztürk, "Heyecanlı ve uzun bir dönem bizi bekliyor. Dünyada ampute futbolun kurumsallaşması adına güzel işler yapacağız. 2024'e kadar görevde bulunacağım WAFF Başkanlığım boyunca önceliğimiz, herkese ulaşabilmek. UEFA ve FIFA ile olan ilişkilerin ilerletilmesi, yeni kaynakların yaratılması diğer amaçlarımızın arasında." diye konuştu.

Uztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığının maddi ve manevi himayesinin, bu anlamlı göreve gelmesinde önemli bir rol oynadığına da dikkati çekerek, "Başta bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, tüm camiamıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanlık görevimim hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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