Tazminat şoku yaşayan Birgün iyi baksın! İhsan Şenocak Hoca bizzat hediye edecek
İhsan Şenocak Hoca’nın söylemleri üzerinden ‘İhsan Şenocak annesiyle evliliğe savundu’ gibi çirkin iftirada bulunan Birgün gazetesinden alınan tazminat ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi.
Toplumun manevi mimarlarına yönelik iftiraların başını çeken Birgün’ün bir skandalı daha gündeme geldi.
İhsan Şenocak’ın söylemlerini alarak ‘annesiyle evliliğe savundu’ gibi çirkin iftiralar atan Birgün çürümeye devam ediyor.
Birgün gazetesinin İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hoca’nın söylemini kırpıp anlamı dışına çıkararak “ensest ilişkiyi savundu” ithamıyla yaptığı yalan habere ilişkin mahkemeden tazminat cezası gelmişti.
5000 TL tutarındaki tazminat cezasına ilişkin ‘Hüküm Kitap’ dikkat çeken paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda gelen tutarın ‘Müslüman gence’ ve ‘İslam’ın kızına’ kitaplarının özetini gönderen 250 kardeşe İhsan Şenocak’ın bizzat hediye edeceği vurgulandı.